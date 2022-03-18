Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

18.03.2022 01:42
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Olimpik Lyon, Eintracht Frankfurt ve West Ham United, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Olimpik Lyon, Eintracht Frankfurt ve West Ham United, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 3 karşılaşmayla sona erdi.

West Ham United, deplasmanda 1-0 yenildiği Sevilla'yı aynı skorla mağlup ederek eşleşmeyi uzatmalara taşıdı. Yarmolenko'nun 112. dakikadaki golüyle uzatmaları 2-0 galip bitiren West Ham United, son 8 takım arasına girdi.

Real Betis'in, evinde 2-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt maçının rövanşında 90 dakikayı 1-0 galip tamamlamasıyla uzatmalara gidildi. 120+1'inci dakikada Hinteregger ile skoru 1-1 yapan Eintracht Frankfurt, tur vizesini aldı.

Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını organizasyonlarından men etmesi nedeniyle turnuvadan elenmişti. Böylece Leipzig de maç yapmadan üst tura çıkmıştı.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz): 1-1 (1-0)

West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 1-0 (0-1)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya): 0-1 (2-1)

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Galatasaray-Barcelona maçının ardından Galatasaray-Barcelona maçının ardından Galatasaray-Barcelona maçının ardından Galatasaray-Barcelona maçının ardından

Eintracht Frankfurt, West Ham United, Lyon, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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