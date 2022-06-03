Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 7 karşılaşmayla sürdü.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.
Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2
Hırvatistan-Avusturya: 0-3
4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4
C Ligi
3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0
Belarus-Slovakya: 0-1
D Ligi
1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0
Lihtenştayn-Moldova: 0-2
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