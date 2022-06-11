Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

11.06.2022 23:54
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 maç oynandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son finalistlerini karşı karşıya getiren A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Aynı gruptaki Macaristan- Almanya maçı ise Zsolt Nagy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

A Milli Takım, deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu (penaltı) ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Hollanda, sahasında ağırladığı Polonya ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-İtalya: 0-0

Macaristan-Almanya: 1-1

4. Grup:

Hollanda-Polonya: 2-2

Galler- Belçika: 1-1

B Ligi

1. Grup:

Ukrayna- Ermenistan: 3-0

İrlanda-İskoçya: 3-0

3. Grup:

Karadağ-Bosna Hersek: 1-1

Romanya- Finlandiya: 1-0

C Ligi

1. Grup:

Faroe Adaları- Litvanya: 2-1

Lüksemburg- Türkiye: 0-2

YORUMLAR
500
Uluslar Ligi'nde hız kesmedik! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi Uluslar Ligi'nde hız kesmedik! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu
Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Milli Takım, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement