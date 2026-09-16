Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye KupasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Birinci eleme turuna 15 maçla devam edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 15 müsabakayla devam edildi.
Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Karaman FK-Kepezspor: 2-3
Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1
Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir: 0-3
Tokat Belediyespor-Keşapspor: 3-0
Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02: 0-2
Dersimspor-Gelecek Siirt 56: 0-3
Gölespor-Kars 36: 0-5
Bayburtspor-Borçkaspor: 3-0
Sinopspor-Arıt Kayadibispor: 0-3
Galataspor-Yalova 77: 2-1
İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor: 1-3
Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-5
Bucaspor 1928-Gaziemirspor: 0-4
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 5-1
Kaynak: AA
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