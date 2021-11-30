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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

30.11.2021 21:12
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni AdanaHakemler: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl UstaAdana Demirspor: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk. 64 Assombalonga), Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Ahmet Şahbaz (Dk. 46 Ergün Nazlı), Burak Sürmeli, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Dk. 78 Yusuf Çelik), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 65 Atakan Arslan), Ferdi Konak, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Dk. 84 Cem Karaca), Burak Göksel, Zafer Şensoy (Dk. 65 Fuat Bavuk)

Goller: Dk. 10 Balotelli, Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 26 ve Dk. 33 Bjarnason, Dk. 41 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 39 Burak Göksel (Serik Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında 5-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

2. dakikada Serik Belediyespor'da Zafer Şensoy'un sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası içinde kayarak topa dokunan Burak Göksel'in vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

14. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Balotelli'nin attığı pasla topla buluşan Yunus Akgün'ün, ceza sahasına girmeden hemen önce vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

21. dakikada sağ kanatta savunmanın arkasında topu önünde bulan Yunus Akgün'ün bekletmeden ortasında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası dışında vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Balotelli'nin savunmanın arkasına pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleci İbrahim Demir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kaleciden oyun alanına döndü.

26. dakikada Adana Demirspor skoru 3-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Bjarnason'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

33. dakikada Bjarnason kendisinin 2'inci takımının 4'üncü golünü attı. Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Bjarnason'un arka direkte kayarak vuruşunda, top ağlara gitti: 4-0.

41. dakikada Adana Demirspor skoru 5-0'a taşıdı. Balotelli'nin sağ kanattan arka kale direğine doğru ortasında yükselen Metehan Mimaroğlu'un yere doğru kafa vuruşunda top uzak köşede ağlarla buluştu: 5-0.

47. dakikada Kaan Kanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim Demir topu kontrol etti.

76. dakikada Gökhan İnler'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

90. dakikada sağ kanattan Tarık Çamdal'ın ortasında yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci İbrahim Demir topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Adana Demirspor, 5. tura çıktı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Gökhan İnler, Tarık Çamdal, Kaan Kanak, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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