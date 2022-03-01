Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan Sinik, Luiz Adriano

Gol: Dk. 12 Visca (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 31 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver- kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.