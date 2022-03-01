Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

01.03.2022 22:34
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş ElbilTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Hugo (Dk. 86 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas (Dk. 64 Cornelius), Visca, Kouassi (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Hugo (Dk. 86 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas (Dk. 64 Cornelius), Visca, Kouassi (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Erdoğan)

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Sinan Gümüş), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 57 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 57 Ghacha), Mehmedi (Dk. 67 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayraktar), Luiz Adriano

Goller: Dk. 12 Visca, Dk. 89 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Berat Özdemir, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.

70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.

85. dakikada Fernando'nun ortasında, ceza alanı içinde Wright'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

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Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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