Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.03.2022 18:03
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet ÇavuşDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Cofie, Felix, Gradel, Kayode, YatabareVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Cofie, Felix, Gradel, Kayode, Yatabare

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Biglia, Toure, Borini (Dk. 43 Karamoh), Bistrovic, Ahmed Musa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

17. dakikada Kayode ile verkaç yaptıktan sonra sağ kanata inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare, şık bir hareketle topu çektikten sonra boş durumdaki Felix'i gördü. Bu futbolcunun topuk pasıyla hareketlenen Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

28. dakika Fatih Karagümrük sağ kanattan korner kazandı. Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Erkan Özdamar Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Erkan Özdamar Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat! Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!

Erdoğan Yeşilyurt, Bahçeşehir Koleji, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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