Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

11.05.2022 21:24
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, KayodeAytemiz Alanyaspor: Marafona,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan Bayır, Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Eduardo

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan yarı final rövanş maçının devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

3. dakikada Gradel'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

13. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdaki Eduardo'ya doğru ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Candeias'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Juanfran'ın yerden ön direğe gönderdiği topu Eduardo'dan önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

31. dakikada ceza alanı için sol çizgiye kadar inen Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada Eduardo arka direkte topuk pasıyla Candeias'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ çaprazda ilerleyen Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Bahçeşehir Koleji, Ali Şaşal Vural, Türkiye Kupası, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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