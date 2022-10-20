Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

20.10.2022 17:48
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
GMG Kastamonuspor, Galatasaray maçının ardından teknik direktör Akpunar ile yollarını ayırdı GMG Kastamonuspor, Galatasaray maçının ardından teknik direktör Akpunar ile yollarını ayırdı İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Gaziantep haber: Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 4 Sarıyer: 0 Gaziantep haber: Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 4 Sarıyer: 0

Türkiye Kupası, Hisarcık, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:34:52. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement