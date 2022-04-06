Futbolcu Arman'dan, genç sporculara önemli öneriler - Son Dakika
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Futbolcu Arman'dan, genç sporculara önemli öneriler

06.04.2022 17:08
Futbolcu Arman'dan, genç sporculara önemli öneriler

Milyonları peşinden sürükleyen ve büyük kitleler tarafından takip edilen futbol, birçok genç insanın hayallerinin arasında.

Milyonları peşinden sürükleyen ve büyük kitleler tarafından takip edilen futbol, birçok genç insanın hayallerinin arasında. Burhan Arman ise futbolcu olmak isteyenler için önerilerde bulundu.

İyi bir futbol performansı gerçekleştirmek için beslenmeye dikkat etmek son derece önemli olduğunu belirten Arman, mutlaka bedeni dinç ve sağlıklı tutacak besinlerden yararlanılması gerektiğini, vücutta yağlanmaya neden olacak gıdalardan ise uzak durulmalı ve kilo alımından kaçınılması gerektiğini söyledi. İlk adımın bu doğrultuda atabilmenin uygun olduğunu aktaran Arman, "Fazla kilolarınızdan kurtulmak için çalışmalara başlayabilirsiniz. Bundan sonraki basamağınız ise her düzenli bir şekilde spor yapma ve doğru dinlenme olmalıdır. Böylece bir futbolcunun sahip olması gereken hıza, devamlı çalışma disiplinine ve dengeye sahip olabilirsiniz. Fizik gücünün bir futbolcuda olması gereken önemli özellik" dedi.

Futbolun bir yetenek işi gibi düşünülse de sıkı çalışmak gerektiğini aktaran Arman, "Bir futbolcunun yapabileceği en iyi iş oluyor. Bundan dolayı futbolcu olma hayalleri kuranlar, bundan vazgeçmeden devam etmeli ve çevresindeki olumsuz tavırlardan uzak durmalıdırlar. Eğer yapabileceklerine inanırlar ve yollarını kendi istekleri doğrultusunda çizerlerse başarılı bir spor hayatına sahip olabilirler. Aynı zamanda, futbolun bir takım işi olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı yeni insanlar tanımaktan korkmamak ve iletişimimizi her zaman yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü bu sayede bir gün bir takımda yer aldığınızda diğer takım arkadaşlarınızla uyum yakalamakta oldukça kolaylık yaşarsınız" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

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Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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