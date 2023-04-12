Futbolcu Burçak Özkanca'nın göz dolduran hikayesi! Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarıldığı enkazdan sağ kurtuldu, yeni takımında şampiyon oldu

Bir gecede her şey değişti! Cıvıl cıvıl bu meydanda şimdi bambaşka bir manzara var

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında birçok spor kulübü de süreçte olumsuz etkilendi. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un tesis binası da depremde yıkılarak 3 kişiye mezar oldu. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da oynayan 32 yaşındaki futbolcu Burçak Özkanca'da, 5 saat enkaz altında kaldı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kahramanmaraş İstiklal Spor da ligden çekildikten sonra Özkanca takımsız kaldı.

ANLAMI BÜYÜK GOL

Takım arkadaşlarını depremde kaybeden Özkanca, yeniden hayata tutunmak için en çok sevdiği futbola dönmek istedi ve Mardin 1969 Spor'a transfer oldu. Mardin'de takım arkadaşlarıyla çok kısa sürede uyum sağlayan Özkanca, takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Özkanca, Varto'da takımına galibiyeti getiren golü atarak aynı zamanda takımına şampiyonluğu getiren golü atmış oldu. Mardin 1969 Spor bu galibiyetle birlikte grubunu namağlup birinci bitirerek 3. Lig için play-off'lara yükselmeye hak kazandı.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Mardin 1969 Spor'a çok çabuk ısındığını ifade eden Özkanca yaptığı açıklamada, "Gerçekten de beni içlerine çok çabuk aldılar. Onlarla birlikte atlattım, çok şükür her şey güzel gidiyor. Şampiyon olacağımızı takım halinde biliyorduk. Herkes bizden şampiyonluk bekliyordu. O gün golü atmak bana nasip oldu. Şampiyonluk duygusu inanılmaz bir duygu. Sırada play-offlar var orada da şampiyon olmak istiyoruz. Güzel bir galibiyet ve güzel bir şampiyonluk oldu bizim için. Orada arkadaşlarımı da kaybettim. Mardinspor bana iyi geldi" diye konuştu.

"NASİBİ BURASIYMIŞ"

Takımın oyuncularından Celal Geyik, "Burçak, bize gelmeden önce de onu tanıyordum. Orada 4-5 oyuncu arkadaşımdı, hoca benim eski hocamdı. Çok talihsiz bir deprem yaşanırken, 4-5 kişi hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde Burçak'ın üzerine 5-6 ton beton parçası yığıldı. O enkazdan sağ kurtuldu, nasibi buradaymış. Bize geldi ve bizde de golünü attı, şampiyonluğu getirdi. Çok mutluyuz" ifadelerinde bulundu.