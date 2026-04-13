Futbolcu Tutuklandı

MARDİN Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat Korul, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
