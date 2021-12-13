Futbolcular neden penaltı kaçırır? Merak ediyorsanız ayrıntılar bu haberde

İstatistiksel açıdan incelersek penaltı vuruşu, bir futbolcunun skor üretmeye (diğer bir tabirle "gol" atmaya) en yakın olduğu durumlardan birisidir. Örneğin; UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2010-2015 yılları arasındaki beş sezonda kullanılan 536 penaltının 407 tanesi, yani yüzde 75.9'u gol ile sonuçlanmıştır.

Bir penaltı vuruşunu gole çevirmedeki en önemli etken; penaltı vuruş ânını ve psikolojisini yönetme becerisidir. Bir futbolcu çok yetenekli, tecrübeli ve birçok kez penaltı pratiği yapmış olabilir, ancak penaltı anını doğru yönetemediği takdirde bunların hiçbir değeri kalmayacaktır ve o penaltıyı kaçıracaktır.

Penaltı anındaki başarıyı belirleyen kritik faktör, futbolcunun penaltıyı kullanırken aktif olarak beyninin hangi bölgesini kullandığıdır!

Evrim Ağacı'nda yer alan makaleye göre; 2021 yılında Max W. J. Slutter ve arkadaşları tarafından yayınlanan makale, bunu açıkça gözler önüne seriyor: Slutter ve ekibi, penaltı anında futbolcu üzerindeki psikolojik baskının neden penaltının kaçmasıyla sonuçlandığı sorusuna cevap aradılar. 22 kişiyle gerçekleştirilen deneyde, katılımcılardan penaltı kullanmasını istediler. Katılımcılar penaltılarını kullanırken beyin aktivitelerini ölçmek için fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) ) tekniği kullanıldı. Bu teknikle kaçırılan penaltıların arkasındaki sinirbilimsel nedenler incelendi.

BEYNİN GÖREVLE İLGİLİ BÖLÜMÜ

Deneyde görev alan Dr. Nattapong Thammasan sonuçlar hakkında şöyle diyor:

"Baskı altında performans gösterebilen oyuncuların beynin görevle ilgili bölümlerini harekete geçirdiğini gözlemledik. Örneğin motor korteksteki artan hareketlenme, baskı altında performans göstermekle ilişkilidir. Hareket, penaltı kullanırken en önemli unsurlardan biri olduğu için bu mantıklı görünüyor.

Diğer taraftan, penaltıyı kullanırken daha fazla kaygılanan katılımcılarda beynin diğer bir kısmı olan preforental korteks daha etkindi. Beynin bu kısmı uzun vadeli düşünmede rol oynar. Bu da bize bahsi geçen katılımcıların penaltıyı kaçırmanın sonuçlarını fazlaca düşündüklerini gösteriyor."

PSİKOLOJİK BASKIYI AZALTMAK

Araştırmacılar, fNIRS teknolojisinin profesyonel futbolculara beyinlerinin baskı altında nasıl davrandığını göstererek yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Futbolcuların yüksek baskılı durumlarda beyinlerinin yararlı bölgelerini aktif etmeyi öğrenerek kendilerini eğitebileceklerini savunuyorlar. Bu hipotez daha yeni olsa da; ilerleyen yıllarda futbolcuların yaşadığı psikolojik baskıyı azaltmaya yönelik atılacak adımların öncüsü olabilir!