Futbolculardan üst lige çıkma sözü aldı - Son Dakika
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Futbolculardan üst lige çıkma sözü aldı

19.03.2022 12:24
Futbolculardan üst lige çıkma sözü aldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde futbolcularla bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sporculardan bir üst lige yükselme sözü aldı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) lider konumda olan Tekirdağsporlu futbolcular ile bir araya gelen Başkan Yüksel, futbolcular teknik heyetle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde bulunan Paşa Kafe'de bir araya geldi. Yüksel, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen sporculara başarılar dileyerek destek verdi.

BAL'da şampiyonluk için kader maçı olan Çerkezköy 1911 karşılaşmasının hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesinin ardından hazırlıklarını sürdüren Tekirdağsporlu futbolcular ve teknik heyet, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Süleymanpaşa Belediyesinin verdiği destekleri boşa çıkarmayacağını ifade eden Tekirdağspor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru ve Tekirdağsporlu oyuncular bir üst lige yükselmenin sözünü verdiler.

Sosyal Medya'dan Canlı Yayınlanacak

Öte yandan, Bölgesel Amatör Ligi'nin sona ermesine 4 hafta kala 7 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Tekirdağspor, 20 Mart Pazar günü Çerkezköy 1911 deplasmanına çıkacak. Kazanması halinde şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek olan Tekirdağspor'un Çerkezköy 1911 karşılaşması, Süleymanpaşa Belediyesinin yayın organı Süleymanpaşa TV'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak. - TEKİRDAĞ

Futbolculardan üst lige çıkma sözü aldı

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Cüneyt Yüksel, tekirdağspor, Çerkezköy, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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