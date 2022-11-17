Futbolcusundan Volkan Demirel için dikkat çeken sözler: Bunu herkes görecek - Son Dakika
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Futbolcusundan Volkan Demirel için dikkat çeken sözler: Bunu herkes görecek

17.11.2022 08:17
Futbolcusundan Volkan Demirel için dikkat çeken sözler: Bunu herkes görecek

Futbolcu Ognjen Vranjes, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in çok başarılı bir hoca olduğunu belirterek, "Hayatımda Volkan Demirel gibi bir hocayla çalışmadım. Çok büyük teknik adam olacak, bunu herkes görecek" şeklinde konuştu.

1 puandayken aldığı Hatayspor'u küme düşme hattından yukarı çıkaran Volkan Demirel'i futbolcusu Ognjen Vranjes öve öve bitiremedi. Yunan basınına konuşan futbolcu, Demirel'in çok büyük bir hoca olacağını belirtti.

"HARİKA BİR TEKNİK ADAM OLACAK"

Ognjen Vranjes yaptığı açıklamada, "Kendisi harika ve özel bir insan. Hayatımda bu tip bir teknik adamla hiç karşılaşmadım." ifadelerini kullandı. Bosna Hersekli stoper, Volkan Demirel'in çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu belirtirken, "Harika bir teknik adam olacak." dedi.

4 GALİBİYETİ VAR

Hatayspor'un başında 8 resmi maça çıkan Volkan Demirel, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Genç hoca maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.

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'Bunu herkes görecek' diyen futbolcusundan Volkan Demirel'e çok konuşulacak sözler 'Bunu herkes görecek' diyen futbolcusundan Volkan Demirel'e çok konuşulacak sözler

Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcusundan Volkan Demirel için dikkat çeken sözler: Bunu herkes görecek - Son Dakika


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