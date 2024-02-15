Futbolda Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor- İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)
19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (Çaykur Didi)
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Trabzonspor (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü- Galatasaray (Eryaman)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
Son Dakika › Spor › Futbolda Trendyol Süper Lig'in 26. haftası yarın başlıyor - Son Dakika
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