Futbolda Trendyol Süper Lig\'in 26. haftası yarın başlıyor

Adana'da Sevgililer Gününde cinayet: Kız arkadaşını tabancayla vurup gömdü

Adana'da bir kişi, sevgililer gününde kız arkadaşını tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi sulama kuyusuna gömen şüpheli, kendini jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, kız arkadaşının cesedinin gömüldüğü yeri gösterdi.