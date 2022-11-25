Wayne Rooney'nin soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı: Cinsel hayatından bahsedip duruyor - Son Dakika
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Wayne Rooney'nin soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı: Cinsel hayatından bahsedip duruyor

25.11.2022 16:19

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan İngiliz efsane futbolcu Wayne Rooney'nin soyunma odasında yaptığı konuşmalar ismini söylemek istemeyen bir kaynak tarafından açıklandı. İsim vermeyen kaynak yaptığı açıklamada, "Takım konuşmalarında cinsel hayatından, cinsel organının boyundan bahsediyor. Bazı genç futbolcular bu konuşmaları dehşete düşmüş bir şekilde dinliyor." ifadelerini kullandı.

2021 yılında futbolu bırakan Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane ismi Wayne Rooney, teknik direktör kariyerine Derby County'de başladı. Daha sonra ABD'de D.C. United'ı çalıştıran İngiliz hocanın soyunma odası konuşmalarını beraber çalıştığı bir isim ifşa etti.

"PANTOLONUNUN İÇİNDEKİNDEN BAHSEDİYOR"

Efsane isim Wayne Rooney'nin takım toplantılarında ve soyunma odasında yaptığı konuşmaları, kendisiyle çalışan bir kaynak anlattı. İsmini vermeyen kaynak yaptığı açıklamada, "Sanırım sahada yapılmasını istediklerinden çok, özel hayatındaki tecrübelerini konuşmalara katarak futbolcuları ile samimi bir ilişki kurduğunu ve onları daha fazla etkilediğini düşünüyor. Pantolonunun içindekinden bahsederek takımın dikkatini çekmeye çalışıyor.

"BU KONUŞMALAR ONLARA GARİP GELİYOR"

Takım konuşmalarında cinsel hayatından ve cinsel organının boyundan bahsediyor. Bazı genç futbolcular bu konuşmaları dehşete düşmüş bir şekilde dinliyor. Şaşkına dönüyorlar. Sanırım onlarda İngiliz mizah anlayışı olmadığı için bu konuşmalar onlara biraz garip geliyor." ifadelerini kullandı.

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Wayne Rooney, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wayne Rooney'nin soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı: Cinsel hayatından bahsedip duruyor - Son Dakika


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