Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi

07.04.2022 00:07
Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 7-4 mağlup etti.

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 7-4 mağlup etti.

Litvanya'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 1. dakikada Furkan Eliaçık, 13 ve 14. dakikalarda Kamil Can Akparlak, 17 ve 37. dakikalarda Muhammed Yusuf Aygün, 19. dakikada Melih Kaan Özkul ve 28. dakikada Cem Keskin kaydetti.

Kuzey İrlanda'nın gollerini ise 8. dakikada Millar, 14. dakikada Roohi, 33 ve 39. dakikalarda Stapleton attı.

Milliler, üçüncü ve son maçında yarın İsrail ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki ilk müsabakasında ev sahibi Litvanya'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, ana tur eleme karşılaşmalarına katılacak.

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Bulgaristan'a konuk olacak A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Bulgaristan'a konuk olacak Hollanda Milli Futbol Takımı'nda ikinci Koeman dönemi Hollanda Milli Futbol Takımı'nda ikinci Koeman dönemi

Kuzey İrlanda, Dünya Kupası, Futsal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:39 "Çocuğa taciz" iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 00:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda'yı 7-4 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement