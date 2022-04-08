Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi - Son Dakika
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Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi

08.04.2022 19:23
Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'e 2-1 mağlup oldu.

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'e 2-1 mağlup oldu.

Litvanya'da oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 37. dakikada Muhammed Altunay kaydetti. İsrail'in gollerini ise 29. dakikada Halevi ve 35. dakikada Shkolnik attı.

Bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşayan Türkiye, D Grubu'nu 3 puanla tamamladı. Dört takımın mücadele ettiği grupta ilk 2 sırada yer alamayan milliler, Dünya Kupası ana tur elemelerine katılma hakkı kazanamadı.

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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında Futsal A Milli Takımı, İsrail karşısında

Dünya Kupası, Futsal, İsrail, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi - Son Dakika


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