Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi - Son Dakika

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'e 2-1 mağlup oldu.

Litvanya'da oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 37. dakikada Muhammed Altunay kaydetti. İsrail'in gollerini ise 29. dakikada Halevi ve 35. dakikada Shkolnik attı.

Bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşayan Türkiye, D Grubu'nu 3 puanla tamamladı. Dört takımın mücadele ettiği grupta ilk 2 sırada yer alamayan milliler, Dünya Kupası ana tur elemelerine katılma hakkı kazanamadı.