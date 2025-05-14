Futsal Müsabakaları Afyonkarahisar\'da Tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları Futsal Küçük Erkekler müsabakaları Tınaztepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Kasapoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Bugün burada sadece bir spor müsabakası tamamlamıyoruz; aynı zamanda geleceğin sporcularını, liderlerini ve iyi bireylerini yetiştirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu tür organizasyonlarla çocuklarımız hem sporun ruhunu öğreniyor hem de özgüven kazanıyor. Dereceye giren takımları tebrik ediyorum, ancak bizim için tüm sporcular bu turnuvanın kazananıdır" dedi.

Öte yandan yarışmada birinciliği Hacı Ahmet Özsoy, ikinciliği Hoca Ahmet Yesevi ve üçüncülüğü ise

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