Futsalda Şampiyon Çakırbeyli Ortaokulu

Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Küçük Erkekler Futsal Müsabakasında Çakırbeyli Ortaokulu birinci oldu.

Aydın'da Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 'Sporla büyü lisansla yürü' projesi kapsamında yapılan Küçük Erkekler Futsal Müsabakasının finalinde dereceye giren takımlar belli oldu. Müsabakaya Koçarlı'dan 6 ortaokulu katıldı. 4 gün süren müsabaka sonucu finale kalanlar kapalı spor salonunda şampiyonluk mücadelesi verdi. Müsabakada Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Bıyıklı Ortaokulu ikinci ve Çakırbeyli Ortaokulu birinci oldu. İlk üçe giren takımlara kupalarını ve madalyalarını Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu takdim etti. Kavaklı ve Arıkoğlu, sporcuları tebrik edip başarılar diledi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN