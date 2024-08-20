Gabriel Sara, Championship'te yılın 11'ine seçildi - Son Dakika
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Spor

Gabriel Sara, Championship'te yılın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla gösterdiği performansla Championship'te yılın 11'ine seçildi.

20.08.2024 23:24
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla gösterdiği performansla Championship'te yılın 11'ine seçildi.

Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni İngiltere'nin Manchester kentindeki Opera Binası'nda düzenlendi. Bu yıl 51.'si düzenlenen geceye birçok yıldız futbolcu ve teknik direktör de katılım gösterdi. Premier Lig'in 2023-2024 sezonunda başarılı performans gösteren futbolcular da bu önemli gecede ödüle layık görüldü.

Premier Lig'de yılın takımında şu isimler yer aldı:

"David Sara (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City), Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Martin Odegaard (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)"

En iyi genç oyuncu: Palmer

Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcusu Cole Palmer, 2023-2024 sezonundaki performansıyla Premier League Profesyonel Futbolcular Derneği 'Yılın Genç Oyuncusu' ödülünü kazandı. Palmer, 34 maçta forma giyerken 22 gol, 11 asistle tamamladı.

Gabriel Sara, Championship'te en iyi 11'e seçildi

Yaz transfer döneminde Norwich City kulübünden Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara da, Championship'te 2023-2024 sezonun en iyi 11'ine seçildi. Brezilyalı orta saha, 46 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Championship'te yılın takımında şu futbolcular yer aldı:

"Meslier (Leeds United), Leif Davis (Ipswich Town), Walker-Peters (Southampton), Ampadu (Leeds United), Vestergaard (Leicester City), Dewsbury-Hall (Leicester), Gabriel Sara (Norwich City), Gray (Leeds United), Summerville (Leeds United), Szmodics (Blackburn), Armstrong (Southampton)" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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