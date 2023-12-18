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Gaich: Pendikspor maçında elimden geleni yapacağım - Son Dakika
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Gaich: Pendikspor maçında elimden geleni yapacağım

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Adolfo Gaich, Siltaş Yapı Pendikspor maçında görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Gaich, son haftalarda takımın moralinin yerinde olduğunu ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Gaich: Pendikspor maçında elimden geleni yapacağım
18.12.2023 - 13:01,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 21 Aralık Perşembe günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Adolfo Gaich, maçta görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Arjantinli oyuncu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta MKE Ankaragücü maçından son dakikada da olsa attığı golle beraberlikle ayrıldıklarını ifade ederek, "Gol atmamız ve puan almamız benim için ayrı bir sevinçti. Çok sevindim golden sonra." dedi.

Gaich, maçtan sonra yaşananları tasvip etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hakeme yapılan çok üzücüydü. Bu olayla ilgili ne benim, ne de Rizespor'un hiçbir alakası yoktu ama futbol adına üzücü. Ne yazık ki Türkiye'nin başkentinde böyle bir şeyin olması bizi üzdü." şeklinde konuştu.

Pendikspor maçına hazırlandıklarını kaydeden Gaich, şöyle devam etti:

"Moral olarak iyi durumdayız. Benim de gol atınca moralim düzeldi. Bir forvetin olmazsa olmazı gol atmaktır. Gelir gelmez gol atmam benim için çok sevindiriciydi ama o süreçte de çalışmalarıma devam ettim. Hiç eksik bir şey yoktu. Sonraki haftalarda gol gelmedi. Bu son haftalarda golün gelmesi de benim açımdan iyi oldu. Ben her zaman kendimi hazır tutuyorum. Pendikspor maçına da öyle hazırlanıyorum. Takımımız da iyi hazırlanıyor, taktik ve teknik olarak. Eğer hocam görev verirse elimden gelen her şeyi yapacağım."

Adolfo Gaich, son haftalarda kaybetmediklerine dikkat çekerek, "İç sahada galip geliyoruz. Bu da takımın moralini yerinde tutuyor ama tüm hafta boyunca oynayacağımız rakiplere karşı inanılmaz bir hazırlık içine giriyoruz. Hem sahada hem analiz olarak gereken her şeyi yapıyoruz ve maçlara hazır olarak çıkıyoruz. Bunu da tabii ki hocamız sağlıyor. Özellikle son haftalarda her şey iyi gidiyor. Umarım bu hafta da kazanarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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