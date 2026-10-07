Galata Spor, Karacabey Belediyespor'a penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 yenilerek elendi - Son Dakika
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Galata Spor, Karacabey Belediyespor'a penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 yenilerek elendi

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Galata Spor, Karacabey Belediyespor\'a penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 yenilerek elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor, Galata Spor ile oynadığı maçta normal süreyi 1-1, uzatmaları 2-2 bitirdi. Penaltılarda 5-3, toplamda 7-5 galip gelen Karacabey Belediyespor adını üst tura yazdırdı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Karacabey Belediyespor normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda da iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 biten maçta Karacabey Belediyespor penaltılarda toplamda 7-5 skorla galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Ziraat Kupası 2'nci Tur karşılaşmaları kapsamında Karacabey Belediyespor ile Galata Spor Kulübü, Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karacabey Belediyespor'un gollerini 69'uncu dakikada öne geçti. Mücadeleye devam eden Galata Spor Kulübü, 90+4'de Doğan Çamlı'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda ilk devrenin 96'ncı dakikasında Karacabey Belediyespor Sabrican Vural'ın golüyle tekrar öne geçti. Konuk takım bu goldan sadece 2 dakika sonra, 98'inci dakikada Muhammed Sipahiler'le skorda tekrar dengeyi sağladı. Uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında 5-3 skor elde eden Karacabey Belediyespor, rakibini toplamda 7-5 skorla eleyerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıKaracabeyFutbolSporSon Dakika

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