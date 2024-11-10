Galatasaray 1-0 Samsunspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Galatasaray 1-0 Samsunspor: İlk Yarı Sonucu

Galatasaray 1-0 Samsunspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 1-0 önde tamamladı.

10.11.2024 23:54
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mertens'in attığı pas sonrası sağ tarafta topu alan Torreira ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada sol taraftan Yunus'un ortasında Osimhen penaltı noktası üzerinden kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Kingsley Schindler, Gaetan Laura, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Victor Osimhen (dk. 3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Youssef Bennasser (Samsunspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 1-0 Samsunspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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