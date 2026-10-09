Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı

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Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti. 65'inci dakikada kırmızı kart gören Torreira'nın ardından 10 kişi kalan Galatasaray, Bardakcı, Barış Alper ve Lemina'nın golleriyle kazandı; Kasımpaşa 10 puanda kaldı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Temel yaptı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Sarı-kırmızılı ekibi mücadelede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetti. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahaya; Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira, Rafael Leao, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Deniz Gül ilk 11'iyle çıktı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Galatasaray karşısında; Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Mouanga, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes da Silva, Kerem Demirbay, Güven Yalçın, Andri Fannar Baldursson, Ali Yavuz Kol ve Adrian Benedyczak'a ilk 11'de görev verdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray puanını 16'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı sonrası, ikinci yarı oyuna girerek maçta süre aldı.

14'üncü dakikada Leao'nun sol kanattan verdiği pasta ceza sahasına hareketlenen Deniz Gül'ün şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leao'nun penaltı noktasının solundan yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu kurtardı.

45'inci dakikada Galatasaray'ın hücum bölgesinde kazandığı serbest vuruşta Aleksey Batrakov'un ceza sahasına yaptığı kavisli ortaya iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topa dokunsa da golü engelleyemedi: 1-0.

54'üncü dakikada sol kanattan yapılan yerden ortada ceza sahası içinde topla buluşan Leao, rakip savunma oyuncusunu şık bir çalımla geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kurtardı.

65'inci dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

68'inci dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı top yeniden konuk ekipte kaldı. Ceza sahası dışından çekilen şutta savunmadan seken top Rak-Sakyi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yaşanan karambolde kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Ardından Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Ismail Jakobs'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı yerden sert ortayı Kasımpaşa savunması uzaklaştıramadı. Barış Alper Yılmaz, önünde kalan topa sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+5'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mario Lemina, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Maç 3-1'lik skorla sona erdi.

Kaynak: DHA
GalatasarayKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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