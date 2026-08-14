Galatasaray 2-2 Çorum FK ile Berabere - Son Dakika
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Galatasaray 2-2 Çorum FK ile Berabere

Galatasaray 2-2 Çorum FK ile Berabere
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Trendyol Süper Lig açılış maçında Galatasaray, evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ taraftan Sane'nin ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

53. dakikada Torreira'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası sağ çaprazda önce topu aşırarak kaleci Felipe'den kurtardı, ardından meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Kyrizidis'in ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Çorum FK savunmasının uzun pasında Davinson Sanchez'in dokunuşunda top kısa kaldı. Boşta kalan topa hareketlenen Jesus Ramirez, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

64. dakikada sol taraftan Jakobs'un uzun kullandığı taç atışında Abdülkerim kafayla topu arkaya aşırttı. Bu noktada Osimhen'in indirdiği topa Abdülkerim'in sert vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çeldi.

70. dakikada Kyziridis'in orta alanda Yunus Akgün'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Batuhan Kolak kırmızı kartına başvurdu ve Çorum FK 10 kişi kaldı.

82. dakikada Yunus'un sağ taraftan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Mario Lemina dk. 71), Abdülkerim Bardakcı (Kazımcan Karataş dk. 84), Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 71), Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 84), Gabriel Sara, Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 90), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic (Arda Hilmi Şengül dk. 76), Sebastian Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler (Mame Thiam dk. 68), Fredy (Ahmet Ildız dk. 76), Markus Karlsbakk (Mohamed Diomande dk. 54), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Emircan Gürlük, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Hasan Sayyid

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Victor Osimhen (dk. 53 ve 90) (Galatasaray), Alexandros Kyziridis (dk. 59), Jesus Ramirez (dk. 61) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Alexandros Kyziridis (dk. 70) (Çorum FK)

Sarı kart: Yunus Akgün (Galatasaray)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2-2 Çorum FK ile Berabere - Son Dakika

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