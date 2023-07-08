Okan Buruk, Avusturya kafilesine almadı! Galatasaray'da 3 yolcu belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk, Avusturya kafilesine almadı! Galatasaray'da 3 yolcu belli oldu

08.07.2023 16:10

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için Avusturya'ya gidecek. Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau kafilede yer almayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli olurken; Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau kafilede yer almadı.

3 YILDIZ KADRO DIŞI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kiralıktan dönen Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau'yu Avusturya kampının kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan Lucas Torreira ise kafilede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Kisvarda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

Okan Buruk, kamp kadrosuna almadı! Galatasaray'da 3 yolcu belli oldu
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SON DAKİKA: Okan Buruk, Avusturya kafilesine almadı! Galatasaray'da 3 yolcu belli oldu - Son Dakika
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