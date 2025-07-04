Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Mauro Icardi pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar.
Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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