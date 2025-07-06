Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 09.15 ve 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.