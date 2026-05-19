Galatasaray 2025-26 Sezonunda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 2025-26 Sezonunda Şampiyon Oldu

19.05.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak başarılar elde etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-26 sezonunda hedeflerinin birçoğuna ulaştı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçirdikten sonra 2022 yazında teknik direktörlüğe eski futbolcularından Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adamla 2022-23, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26 sezonunda da Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu sezon üst üste 4 ve toplamda 26. lig şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 takım arasına kalarak büyük başarı elde ederken Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da hedefine ulaşamadı.

Sezona iyi başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk 10 haftasında 9 galibiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sadece Beşiktaş ile berabere kaldı.

Galatasaray, ligin ilk 10 haftasında 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 golü kalesinde gördü.

İç saha performansı yüz güldürdü

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 26 maçın 19'unu kazandı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'de sahasında 13 galibiyet alan Galatasaray, ayrıca bu organizasyonda 4 beraberlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde de iç sahada başarılı bir performans gösteren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon RAMS Park'taki Avrupa maçlarında 4 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise iç sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ev sahibi olduğu toplam 26 resmi maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Mağlubiyetlerinin çoğu dış sahada

Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlardaki 13 yenilgisinin 10'unu deplasmanda yaşadı.

Sezon başından beri Süper Lig'de 17 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Avrupa deplasmanlarında da istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 dış saha maçında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise konuk olduğu iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 25 dış saha maçında toplam 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de 77 puanla şampiyonluğa ulaştı

Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla üst üste 4. kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Tamamlanan sezonda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 77 puanla organizasyonu en üst sırada tamamladı. Ligde 77 kez fileleri havalandıran Galatasaray, Fenerbahçe ile bu sezonun en golcü ekibi oldu.

Ayrıca kalesinde sadece 30 gol gören sarı-kırmızılılar, ligde en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak taraftarlarının beklentilerini büyük ölçüde karşıladı.

"Devler Ligi"nde bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool'un rakibi oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşta rakibine 4-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda son 16 takım arasına kalan Galatasaray, böylece taraftarlarının uzun süredir beklediği uluslararası başarıyı bu sezon yakalamış oldu.

Türkiye Kupası'nda istediğini alamadı

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla grubunu en üst sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sonrasında da Ankara temsilcisi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, tek maç üzerinden oynanan turda rakibine sahasında 2-0 yenilerek organizasyondan elendi.

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye yenildi

Sarı-kırmızılılar, TFF Süper Kupa'nın finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Tarafsız sahalarda oynanan maçlarda Galatasaray, ilk olarak yarı finalde Trabzonspor ile Gaziantep Stadı'nda karşılaştı. Rakibini 4-1'lik bir skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, böylece finalde Fenerbahçe ile eşleşti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertli rakibine 2-0 yenilen Galatasaray, böylece bu kupayı 8. kez müzesine götürme şansını kaçırdı.

Bu sezonki maç performansı

Galatasaray'ın bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta performansı şu şekilde:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAtılan golYenilen gol
Süper Lig3424557730
Şampiyonlar Ligi125161720
Türkiye Kupası54-185
Süper Kupa21-143
Toplam533461310658

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2025-26 Sezonunda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 2025-26 Sezonunda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.