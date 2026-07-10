Galatasaray 2026-2027 Sezonu Hazırlıkları

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında laktat testi ve pas çalışması gerçekleştirildi.
Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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