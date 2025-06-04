Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Ankara'da şampiyonluk kutlaması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25.şampiyonluğunu kazanarak 5.yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Ankara Galatasaraylı İş İnsanları ve Yöneticiler Derneği (AGS) tarafından Ankara'da sarı-kırmızılı ekibin 25. şampiyonluğu kutlandı. Kutlamaya, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy ve AGS üyeleri katıldı.

"İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, program öncesi yaptığı konuşmada Ankara'daki tüm Galatasaraylılara sevgi gönderdiğini belirterek, "İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek. Galatasaraylıların Galatasaray'a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum. Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk kardeşime de özel teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda, ne sorunumuz olursa olsun yanımızda oluyor" diye konuştu.

Etkinlikte Sıla konserinin ardından pasta kesimi ve DJ performansı yer aldı. - ANKARA