Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı
10.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 26. kez şampiyonluğunu ilan ederek Gaziantep'te binlerce taraftarla kutladı.

GALATASARAY'ın 26'ncı şampiyonluğu Gaziantep'te binlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Havai fişekler atılıp tezahüratlar eşliğinde davul zurna ile halay çeken taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dört, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kendisini üniversite meydanına attı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, formaları ve bayraklar ile sevinç gösterisinde bulundu. Davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar Galatasaray'ın 26'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakılıp, havai fişekler atılan alanda polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar daha sonra konvoylar oluşturarak tezahüratlar eşliğinde kutlamalara devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.