Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti
10.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de şampiyonluğunu garantiledi. Çanakkale'de kutlandılar.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantilemesiyle Çanakkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'i üst üste 4, toplamda da 26. kez şampiyon olarak tamamladı. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Truva Atı önü Morabin Park'ta bir araya geldi. Taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.

1 yaşındaki Galatasaraylı bebek 2'nci şampiyonluğunu kutladı

1 yaşındaki oğulları Barlas'ın 2'nci şampiyonluğunu kutladığını belirten Ali ve Buse Buran çifti, "Oğlumuz 1 yaşında 2'nci şampiyonluğunu görüyor. Galatasaray bizi her zaman gururlandırmaya devam ediyor. Oğlumuza bırakacağımız en büyük miras Galatasaraylılık' dedi.

Şampiyonluk kutlamak Çanakkale'de nasip oldu

Kütahya'dan Çanakkale'ye tur için gelen ilkokul öğrencisi İkra Zeynep Akıncı, "Çok güzel duygular içerisindeyiz. Kütahya'dan gezi için geldik bu mutlu anı Çanakkale'de yaşadığımız için çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Taraftar 5'inci şampiyonluğu hedefliyor.

Beşinci şampiyonluğu beklemeye başladığını söyleyen Melih Solmaz mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "4 sene üst üste şampiyon olduk. 5'incisi de olacak. Avrupa'da yeniden kral olacağız. Çok mutluyuz. Her sene bize şampiyonluğu yaşattığı için Galatasaray'ımıza teşekkürler" diyerek takımlarına oan güvenlerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:09:40. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.