Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantilemesiyle Çanakkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'i üst üste 4, toplamda da 26. kez şampiyon olarak tamamladı. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Truva Atı önü Morabin Park'ta bir araya geldi. Taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.

1 yaşındaki Galatasaraylı bebek 2'nci şampiyonluğunu kutladı

1 yaşındaki oğulları Barlas'ın 2'nci şampiyonluğunu kutladığını belirten Ali ve Buse Buran çifti, "Oğlumuz 1 yaşında 2'nci şampiyonluğunu görüyor. Galatasaray bizi her zaman gururlandırmaya devam ediyor. Oğlumuza bırakacağımız en büyük miras Galatasaraylılık' dedi.

Şampiyonluk kutlamak Çanakkale'de nasip oldu

Kütahya'dan Çanakkale'ye tur için gelen ilkokul öğrencisi İkra Zeynep Akıncı, "Çok güzel duygular içerisindeyiz. Kütahya'dan gezi için geldik bu mutlu anı Çanakkale'de yaşadığımız için çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Taraftar 5'inci şampiyonluğu hedefliyor.

Beşinci şampiyonluğu beklemeye başladığını söyleyen Melih Solmaz mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "4 sene üst üste şampiyon olduk. 5'incisi de olacak. Avrupa'da yeniden kral olacağız. Çok mutluyuz. Her sene bize şampiyonluğu yaşattığı için Galatasaray'ımıza teşekkürler" diyerek takımlarına oan güvenlerini ifade etti. - ÇANAKKALE