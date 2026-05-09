Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu başkent Ankara'da coşkuyla kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-26 sezonunu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.
Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
