Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı
Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı

09.05.2026 22:52
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu kazandı. Taraftarlar kutlamalara akın etti.

Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkardı. Son düdükle beraber caddelere akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla beraber konvoy yaparak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılar, 90 dakika sonrasında 4-2 galibiyet elde etti. Maçın son düdüğüyle birlikte cadde ve sokaklara akın eden taraftarlar, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladı. Ellerinde bayraklarla cadde ve meydanları dolduran taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yaktı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde toplanan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup uzun süre korna çalarak şampiyonluğu kutladı.

Özellikle kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşurken, Görükle Mahallesi'nde bazı taraftarlar araçlarının camlarından bayrak sallayarak şampiyonluğu kutladı. Emniyet ekipleri ise kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

