Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı

15.05.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğunu kutlamak için otobüsle tur attı, taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Haber/Kamera: Hakan KAYA/Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Ligde üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbol takımı üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. Yol boyunca taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ise meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

2025-2026 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı her şampiyonlukta olduğu gibi Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti. Bir süre sonra Galatasaray'lı futbolcular Galatasaray Lisesi'nden çıkarak şampiyonluk kutlaması için özel olarak hazırlanmış otobüse bindiler.

YOL BOYUNCA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray takım otobüsünde 'Dominasyon' ve 'Her sene sensin şampiyon' ibareleri yer aldı.

Galatasaraylı futbolcular, sarı kırmızı taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde kutlamaların yapılacağı Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a doğru yola çıktı. Yol boyunca sarı kırmızılı taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ise ara ara meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Stadyumundaki şampiyonluk kutlamaları akşam saatlerinde başlarken, oyuncular seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıkacak.

Milyonlarca taraftarın kilitlendiği kupa töreni saat 22.15'te gerçekleştirilecek. Takım kaptanlarının ellerinde yükselecek olan 26. şampiyonluk kupasıyla birlikte Rams Park'ta 26'ncı şampiyonluk kutlanacak. Törenin ardından DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı ve drone gösterileri yapılacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:46:24. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.