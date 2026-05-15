Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutladı

Haber/Kamera: Hakan KAYA/Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Ligde üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbol takımı üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. Yol boyunca taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ise meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

2025-2026 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı her şampiyonlukta olduğu gibi Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti. Bir süre sonra Galatasaray'lı futbolcular Galatasaray Lisesi'nden çıkarak şampiyonluk kutlaması için özel olarak hazırlanmış otobüse bindiler.

YOL BOYUNCA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray takım otobüsünde 'Dominasyon' ve 'Her sene sensin şampiyon' ibareleri yer aldı.

Galatasaraylı futbolcular, sarı kırmızı taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde kutlamaların yapılacağı Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a doğru yola çıktı. Yol boyunca sarı kırmızılı taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ise ara ara meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Stadyumundaki şampiyonluk kutlamaları akşam saatlerinde başlarken, oyuncular seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıkacak.

Milyonlarca taraftarın kilitlendiği kupa töreni saat 22.15'te gerçekleştirilecek. Takım kaptanlarının ellerinde yükselecek olan 26. şampiyonluk kupasıyla birlikte Rams Park'ta 26'ncı şampiyonluk kutlanacak. Törenin ardından DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı ve drone gösterileri yapılacak.