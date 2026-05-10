Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kutluyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4, toplamda ise 26'ncı kez şampiyon oldu.,

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Kütahya'da sokaklara döküldü. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından çok sayıda taraftar, Kütahya'nın en işlek noktalarından biri olan Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şehir merkezinde tur atarken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.