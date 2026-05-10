Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Taksim'de Kutladı

Galatasaray taraftarları, Taksim Meydanı'nda 26. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Yüzlerce taraftar, meydanda marşlar söyledi, meşaleler yaktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

Taraftarlar Taksim'de şampiyonluğu kutladı

Öte yandan yüzlerce taraftar, şampiyonluk için sokaklara döküldü. Kutlamaların simge yerlerinden olan Taksim Meydanı'nda, taraftarlar toplandı. Meşaleler yakan kalabalık, marşlar söyledi. Farklı yaş gruplarında taraftarlar sokaklarda yerini aldı. - İSTANBUL