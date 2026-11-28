Galatasaray, 37. başkanı Mustafa Cengiz'i 5. yıl dönümünde rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Cengiz için vefatının beşinci yıl dönümünde anma açıklaması yaptı. Açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Cengiz'in sevgi, saygı ve rahmetle anıldığı ifade edildi.
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının beşinci yıl dönümünde andı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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