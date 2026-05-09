Galatasaray 4. Kez Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 4. Kez Şampiyon!

09.05.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 4. kez şampiyon oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.

Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: 4-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Samsunspor: 3-0

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: 3-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33245477294877
2.FENERBAHÇE332110274344073
3.TRABZONSPOR33209461362569
4.BEŞİKTAŞ33178857381959
5.GÖZTEPE331413642291355
6.RAMS BAŞAKŞEHİR33159956342254
7.SAMSUNSPOR33121294345-248
8.ÇAYKUR RİZESPOR331010134450-640
9.TÜMOSAN KONYASPOR331010134248-640
10.CORENDON ALANYASPOR33716104039137
11.KOCAELİSPOR33910142637-1137
12.GAZİANTEP FK33910144256-1437
13.İKAS EYÜPSPOR3388173045-1532
14.KASIMPAŞA33711153249-1732
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3387183347-1431
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3378183255-2329
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3376202953-2427
18.ZECORNER KAYSERİSPOR33512162561-3627

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir

Samsunspor-Göztepe

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 4. Kez Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 4. Kez Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.