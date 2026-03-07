Galatasaray\'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, kart ceza sınırında bulunduğu için cezalı duruma düştü.

HAFTAYA FORMA GİYEMEYECEK

Bu kartın ardından tecrübeli stoper, ligin bir sonraki haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, kritik karşılaşmada savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.