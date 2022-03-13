Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok

13.03.2022 20:57

Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın açıklanan maç kadrosunda 6 futbolcu yer almayacak. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların kadrosundaki eksikler isimler dikkat çekti.

SOUZA VE ATIBA GERİ DÖNDÜ

Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! 6 futbolcu, Galatasaray maçında yok
YORUMLAR
500
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 21:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement