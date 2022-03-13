Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların kadrosundaki eksikler isimler dikkat çekti.
Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok - Son Dakika