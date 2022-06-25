Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi - Son Dakika
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Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi

25.06.2022 21:01
Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi

Konyaspor, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi hazırlayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konyaspor, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi hazırlayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin resmileşmesinin ardndan yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakcı için veda klibi hazırladı.  Abdülkerim Bardakcı'nın maçlarda gol sevinçlerine yer verilen klipte, Abdülkerim'in 'Konya benim çocukluğumun şehri. Burada büyüdüm. Burada yetiştim. Burada altyapıdan çıktım. Burada oynamaya başladım. Burada para kazanmaya başladım. Konya benim için çok şey ifade ediyor.' sözlerine yer verildi. Trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın da unutulmadığı klip, kulübün sosyal medya  hesaplarında paylaşıldı.

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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için veda klibi - Son Dakika
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