Galatasaray'a yan bakılmıyor! Aslan, Avrupa kupalarında yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek grutan çıkmayı başardı. Avrupa'da seriye bağlayan temsilcimiz, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

GALATASARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye mağlup olduktan sonra 4 UEFA Avrupa Ligi eleme maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi grup müsabakasında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

GALATASARAY, 4. KEZ AVRUPA LİGİ GRUPLARINDAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer aldı. Oynadığı sezonlarda gruplardan çıkan Galatasaray bu sezonla birlikte 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı.

MARSILYA KARŞISINDA İLK GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar rakibiyle 2. kez resmi maçlarda rakip oldu. İlk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalan Aslan, İstanbul'da 4-2 mağlup ederek rakibine karşı ilk galibiyetini de almış oldu.