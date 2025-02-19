Galatasaray\'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü formasına kavuşamayan Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. Aşil tendonunda iltihaplanma tespit edilen futbolcu bir süre daha sahalardan uzak kalacak.
Fanatik'te yer alan habere göre Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma tespit edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu için risk alınmayacağı ifade edildi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jakobs'un 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Senegalli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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