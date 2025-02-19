Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ismail Jakobs, yaşadığı aşil tendonu iltihaplanması nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Jakobs'un Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali bulunmuyor ve risk alınmayacak.

19.02.2025 10:40
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Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü formasına kavuşamayan Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. Aşil tendonunda iltihaplanma tespit edilen futbolcu bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

DERBİDE YOK

Fanatik'te yer alan habere göre Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma tespit edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu için risk alınmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

16 MAÇTA 1 ASİST

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jakobs'un 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Senegalli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray\'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Aşil Tendonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    5saray bitmiş 7 24 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    fener yener gibi. lig erkenden kopmaz. 8 15 Yanıtla
  • bülent C.:
    yerine Eren oynar zaten MUSLERA FRANKOWSKİ D.SANCHEZ ABDULKERİM EREN TORREIRA LEMİNA BARIŞ GABRİEL SARA SALLAI OSIMHEN şeklinde olur kadro 14 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Eren Elmalı var 11 8 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Cem Uzan kronik demişti de inanmamışlardı. 16 1 Yanıtla
  • Selim null:
    bir yanlış transfer daha 15 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sekiztas salamura Ligi'nde oynar 6 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu adam sakat en kisa zamanda gönderin 2 3 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Bize birşey olmasın, gerisi tırı vırı. 3 1 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Yanmayan yıldız:-) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber - Son Dakika
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