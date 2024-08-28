Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, dinamik ısınmayla idmana başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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