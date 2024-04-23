Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4'e 2 oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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